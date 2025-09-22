Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпионат России по футболу 2025/2026: результаты матчей 9-го тура, турнирная таблица

Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 9-го тура и турнирная таблица
Аудио-версия:
Комментарии

В понедельник, 22 сентября, завершился 9-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

20 сентября, суббота:

«Пари НН» — «Ахмат» — 1:2;
«Акрон» — «Рубин» — 2:2;
«Динамо» Махачкала — «Локомотив» — 1:1.

21 сентября, воскресенье:

«Оренбург» — «Динамо» Москва — 1:3;
«Спартак» — «Крылья Советов» — 2:1;
«Балтика» — «Ростов» — 0:0;
«Краснодар» — «Зенит» — 0:2.

22 сентября, понедельник:

«Сочи» — ЦСКА — 1:3.

По итогам девяти туров первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На второй строчке располагается ЦСКА, у которого 18 набранных очков. Третье место занимает калининградская «Балтика», в активе которой 17 очков.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
ЦСКА «горел» в матче с худшей командой РПЛ! А потом включился Обляков. LIVE
Live
ЦСКА «горел» в матче с худшей командой РПЛ! А потом включился Обляков. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android