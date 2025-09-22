Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 9-го тура и турнирная таблица

В понедельник, 22 сентября, завершился 9-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

20 сентября, суббота:

«Пари НН» — «Ахмат» — 1:2;

«Акрон» — «Рубин» — 2:2;

«Динамо» Махачкала — «Локомотив» — 1:1.

21 сентября, воскресенье:

«Оренбург» — «Динамо» Москва — 1:3;

«Спартак» — «Крылья Советов» — 2:1;

«Балтика» — «Ростов» — 0:0;

«Краснодар» — «Зенит» — 0:2.

22 сентября, понедельник:

«Сочи» — ЦСКА — 1:3.

По итогам девяти туров первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На второй строчке располагается ЦСКА, у которого 18 набранных очков. Третье место занимает калининградская «Балтика», в активе которой 17 очков.