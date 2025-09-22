Чемпионат Франции — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 5-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 22 сентября, завершился 5-й тур чемпионата Франции сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Пятница, 19 сентября:

«Лион» — «Анже» — 1:0.

Суббота, 20 сентября:

«Нант» — «Ренн» — 2:2;

«Брест» — «Ницца» — 4:1;

«Ланс» — «Лилль» — 3:0.

Воскресенье, 21 сентября:

«Париж» — «Страсбург» — 2:3;

«Монако» — «Метц» — 5:2;

«Гавр» — «Лорьян» — 1:1;

«Осер» — «Тулуза» — 1:0;

Понедельник, 22 сентября:

«Марсель» — «ПСЖ» — 1:0.

После пяти туров «Монако» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, записав в свой актив 12 очков. С таким же количеством очков со второго по четвёртое место располагаются «ПСЖ», «Лион» и «Страсбург». В зоне вылета находятся «Нант», «Лорьян» и «Метц».