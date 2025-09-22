Министр спорта России Дегтярёв провёл встречу с президентом РПЛ Алаевым

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв провёл рабочую встречу с президентом Мир Российской Премьер-Лиги Александром Алаевым. Как сообщает сам Дегтярёв, стороны обсудили развитие турнира и привлечение молодых российских игроков, а также затронули посещаемость матчей.

«Впервые лига вернулась к доковидным показателям. С начала сезона матчи РПЛ собрали более миллиона зрителей – это более 20% прибавки к итогам прошлого года. Клубы активно работают с болельщиками, превращают матчи в семейное событие. Рейтинги трансляций подтверждают интерес: отдельные игры РПЛ превосходят по охвату даже популярные международные события.

Важный шаг – впервые РПЛ стала генеральным партнёром форума «Россия – спортивная держава», который проводится Минспорта и в этом году пройдёт в Самаре. Лига представит там стенд рядом с павильоном Минспорта и презентует стратегию развития на 2026-2030 годы, разработанную совместно с клубами и согласованную с нами и РФС.

Впереди нас ждёт плодотворное сотрудничество», — написал Дегтярёв в телеграм-канале.