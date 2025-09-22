Скидки
Главная Футбол Новости

Златан Ибрагимович показал все трофеи, заработанные на протяжении карьеры

Златан Ибрагимович показал все трофеи, заработанные на протяжении карьеры
Бывший нападающий сборной Швеции, «Милана», «Пари Сен-Жермен» и других команд Златан Ибрагимович опубликовал в соцсетях видео, на котором запечатлены все его трофеи за карьеру.

На протяжении своей карьеры Ибрагимович в составе «Аякса» дважды стал чемпионом Нидерландов, взял Кубок и Суперкубок страны. С «Интером» швед три раза оказался чемпионом Италии и взял два Суперкубка страны, с «Барселоной» Златан выиграл чемпионат Испании, два Суперкубка страны, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В «Милане» швед дважды выиграл чемпионат Италии и национальный Суперкубок. В «ПСЖ» Ибрагимович завоевал четыре чемпионства, два Кубка Франции, три Кубка лиги и три Суперкубка страны, в «Манчестер Юнайтед» швед пополнил свою коллекцию трофеев Кубком лиги, Суперкубком Англии и победой в Лиге Европы.

Помимо этого, ранее швед получил специальную награду от УЕФА за выдающуюся карьеру.

