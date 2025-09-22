Скидки
Олимпик Марсель — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Церемония вручения «Золотого мяча» 2025 года началась

Церемония вручения «Золотого мяча» 2025 года началась
Началась церемония вручения «Золотого мяча» 2025 года, организованная журналом France Football. Мероприятие проходит в парижском театре Шатле. Четвёртый раз в истории награда будет вручаться по итогам сезона (с 1 августа 2024 по 13 июля 2025 года), а не календарного года.

В самом голосовании приняли участие спортивные журналисты из стран актуального топ-100 рейтинга ФИФА. Они выбирают 10 спортсменов и расставляют их в порядке убывания. Первая строчка в этом списке приносит игроку 15 очков, вторая — 12, третья — 10. Затем футболисты получают баллы от восьми до одного. Игрок, который заработал наибольшее количество очков, получает «Золотой мяч».

