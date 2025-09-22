Церемония вручения «Золотого мяча» 2025 года началась

Началась церемония вручения «Золотого мяча» 2025 года, организованная журналом France Football. Мероприятие проходит в парижском театре Шатле. Четвёртый раз в истории награда будет вручаться по итогам сезона (с 1 августа 2024 по 13 июля 2025 года), а не календарного года.

В самом голосовании приняли участие спортивные журналисты из стран актуального топ-100 рейтинга ФИФА. Они выбирают 10 спортсменов и расставляют их в порядке убывания. Первая строчка в этом списке приносит игроку 15 очков, вторая — 12, третья — 10. Затем футболисты получают баллы от восьми до одного. Игрок, который заработал наибольшее количество очков, получает «Золотой мяч».