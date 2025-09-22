Скидки
Главная Футбол Новости

70-летний Медведев объяснил, почему не сыграет за «Амкал» в Кубке России с «Енисеем»

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший председатель правления «Зенита» Александр Медведев объяснил, почему не сможет принять участие в Кубке России по футболу в составе «Амкала» в матче с красноярским «Енисеем».

«Пропускаю кубковый матч с «Енисеем» по причине баскетбольного Суперкубка в Белграде», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

Медийный футбольный клуб «Амкал» встретится с представителем Лиги Pari «Енисеем» в четвёртом раунде Пути регионов Кубка России — 2025 25 сентября.

Суперкубок Единой лиги ВТБ пройдёт с 24 по 25 сентября в Белграде, Сербия. Участниками турнира станут действующий чемпион российского первенства московский ЦСКА, вице-чемпион санкт-петербургский «Зенит», сербская «Црвена Звезда» и арабский коллектив и дебютант Евролиги сезона-2025/2026 «Дубай».

