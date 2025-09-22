Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ламина Ямаля освистали во время прибытия на церемонию вручения «Золотого мяча»

Ламина Ямаля освистали во время прибытия на церемонию вручения «Золотого мяча»
Комментарии

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль прибыл на церемонию вручения «Золотого мяча», которая состоится в парижском театре «Шатле». По данным RMC Sport, футболиста и его окружение освистали, когда делегация вышла на красную дорожку.

Из числа игроков сине-гранатовых в номинанты на получение трофея также включены нападающий Роберт Левандовски, полузащитник Педри, а также вингер Рафинья. Помимо этого, фланговый нападающий сборной Испании является главным претендентом на Трофей имени Раймона Копа, который вручается лучшему молодому футболисту, не достигшему 21 года. Среди кандидатов на этот приз есть защитник каталонцев Пау Кубарси.

Материалы по теме
Ни Ямаль, ни Дембеле всё ещё не знают, кто получит «Золотой мяч» — журналистка COPE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android