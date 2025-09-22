Ламина Ямаля освистали во время прибытия на церемонию вручения «Золотого мяча»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль прибыл на церемонию вручения «Золотого мяча», которая состоится в парижском театре «Шатле». По данным RMC Sport, футболиста и его окружение освистали, когда делегация вышла на красную дорожку.

Из числа игроков сине-гранатовых в номинанты на получение трофея также включены нападающий Роберт Левандовски, полузащитник Педри, а также вингер Рафинья. Помимо этого, фланговый нападающий сборной Испании является главным претендентом на Трофей имени Раймона Копа, который вручается лучшему молодому футболисту, не достигшему 21 года. Среди кандидатов на этот приз есть защитник каталонцев Пау Кубарси.