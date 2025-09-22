«Меня бы здесь не было, если бы не Жозе». Аморим — после назначения Моуринью в «Бенфику»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался после назначения Жозе Моуринью в «Бенфику» и отметил вклад двукратного победителя Лиги чемпионов в развитие футбола в Португалии.

«Он лучший португальский тренер, и это не изменится. Он всегда был особенным человеком не только в нашем футболе, но и в мире, и он открыл нам все двери. Меня бы здесь не было, если бы не Жозе Моуринью. Думаю, вам будет очень весело в Португалии, и вы должны этим наслаждаться. Но так оно и есть, и мы будем здесь наблюдать за развитием событий, однако я сосредоточен только на «Манчестере», и это будет мой единственный клуб», — приводит слова Аморима A Bola.

Напомним, Моуринью возглавил столичный клуб 18 сентября после ухода из «Фенербахче».