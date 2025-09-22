Созин — об игре ЦСКА: до «Зенита» и «Краснодара» не дотягивают. А «Сочи» не спасётся

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о победе ЦСКА над «Сочи» (3:1) в заключительном матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой.

«После такого футбола, что вчера показали футболисты в матче «Краснодара» и «Зенита», все игры будут сравнивать именно с ним. Это был европейский уровень. Да, можете говорить про иностранцев в составе, но и результат во многом сделали Глушенков и российский вратарь. И латиноамериканцы эти играют не где-нибудь, а в России. И играют так, что хочется таким футболом восхищаться.

ЦСКА сегодня до уровня «Краснодара» и «Зенита» не дотянул. Но выиграл. И дело тут в «Сочи»: да, это уже не тот уровень начальной школы, что был в кубковом матче с «Динамо», однако всё ещё плохо. Слишком клуб затянул с отставкой Морено: лучше становится, но отрыв уже очень большой. Я думаю, что они не спасутся», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.