Олимпик Марсель — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Ламин Ямаль и Усман Дембеле встретились перед церемонией вручения «Золотого мяча»

В эти минуты проходит церемония вручения «Золотого мяча». Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль и его коллега по амплуа из «ПСЖ Усман Дембеле встретились во время мероприятия.

Стоит отметить, что, по данным СМИ и экспертов, главными претендентами на получение этой награды являются Рафинья, Ламин Ямаль (оба — «Барселона») и Усман Дембеле («Пари Сен-Жермен»). Мохамед Салах из «Ливерпуля» и Килиан Мбаппе из мадридского «Реала» также вошли в этот список.

В голосовании приняли участие спортивные журналисты из стран актуального топ-100 рейтинга ФИФА. Они выбирают 10 спортсменов и расставляют их в порядке убывания. Первая строчка в этом списке приносит игроку 15 очков, вторая — 12, третья — 10. Затем футболисты получают баллы от восьми до одного. Игрок, который заработал наибольшее количество очков, получает «Золотой мяч».

