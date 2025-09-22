Скидки
Олимпик Марсель — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Жерсон может улететь из России и не сыграть за «Зенит» в сентябре — ESPN

Процесс восстановления бразильского полузащитника «Зенита» Жерсона затянулся. Как сообщает издание ESPN, футболист, страдающий от мышечного повреждения, начал рассматривать вариант с поиском частного физиотерапевта в другой стране.

По данным источника, Жерсон может не успеть восстановиться до конца сентября. В оставшиеся дни месяца сине-бело-голубые сыграют с «Оренбургом» в 10-м туре Мир Российской Премьер-Лиги (27 сентября) и с «Рубином» в 5-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России (30 сентября).

Жерсон перебрался в «Зенит» из «Фламенго» в летнее трансферное окно. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 25 млн. Всего футболист принял участие в шести играх за клуб и не отметился результативными действиями.

