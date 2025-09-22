Скидки
Олимпик Марсель — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
21:00 Мск
Ламин Ямаль выиграл трофей лучшему молодому футболисту мира до 21 года второй раз подряд

Комментарии

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль стал обладателем трофея имени Раймона Копа, который вручается лучшему молодому футболисту, не достигшему 21 года. В 2024-м испанец уже выигрывал этот приз.

Ямаль с трофеем имени Раймона Копа

Фото: x.com/ballondor

Футболист также является одним из главных претендентов на победу в «Золотом мяче». После церемонии Ямаль планирует организовать частную вечеринку в Париже. Однако её подробности держатся в тайне.

В минувшем сезоне крайний нападающий сине-гранатовых забил 18 голов и отдал 25 результативных передач в 58 играх за «Барселону» и сборную Испании. Футболист стал победителем Ла Лиги, а также Кубка и Суперкубка Испании. Помимо этого, в составе каталонцев Ямаль дошёл до полуфинала Лиги чемпионов.

