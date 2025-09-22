Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Луис Энрике признан лучшим тренером 2025 года

Луис Энрике признан лучшим тренером 2025 года
Комментарии

Возглавляющий «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике признан лучшим тренером 2025 года. В прошлом сезоне специалист привёл свою команду к чемпионству, победе в Кубке и Суперкубке Франции, а также к победе в Лиге чемпионов. Помимо этого, коллектив дошёл до финала клубного чемпионата мира. В финале минувшего розыгрыша соревнования команда Луиса Энрике встречалась с миланским «Интером». Парижский клуб одержал разгромную победу со счётом 5:0.

Лучшим тренером года среди женщин была признана Сарина Вигман, возглавляющая сборную Англии. Специалист привела эту команду к победе на чемпионате Европы. В финале англичанки обыграли команду Испании (1:1, 3:1 пен.).

Материалы по теме
Луис Энрике: в моей голове уже звучит песня «Золотой мяч» Дембеле!»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android