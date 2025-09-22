Скидки
Игрок Манчестер Сити Джанлуиджи Доннарумма стал лучшим вратарем сезона на премии Золотого мяча

Джанлуиджи Доннарумма взял трофей Льва Яшина — 2025
Комментарии

Голкипер «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим вратарём 2025 года, в честь этого футболисту вручили трофей имени Льва Яшина. В прошедшем сезоне в составе «Пари Сен-Жермен» итальянец стал чемпионом Франции, выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также завоевал трофей Лиги чемпионов. Помимо этого, вратарь в составе парижан дошёл до финала клубного чемпионата мира.

В женской номинации одержала победу Ханна Хэмптон из «Челси». В прошедшем сезоне футболистка стала чемпионкой Англии в составе лондонцев, выиграла чемпионат Европы, а также завоевала «Золотую перчатку» английской женской Суперлиги.

Луис Энрике признан лучшим тренером 2025 года
