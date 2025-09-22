Усман Дембеле — обладатель «Золотого мяча» — 2025

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле стал обладателем «Золотого мяча» 2025 года. В прошедшем сезоне в составе «Пари Сен-Жермен» футболист взял чемпионство Франции, выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также завоевал трофей Лиги чемпионов. Помимо этого, игрок в составе парижан дошёл до финала клубного чемпионата мира.

В прошлом сезоне данный приз взял полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Это была первая подобная награда для испанца.

Рекордсменом по числу завоёванных «Золотых мячей» является аргентинский нападающий Лионель Месси, выигравший данный приз восемь раз. На втором месте в этом рейтинге с пятью победами находится португальский нападающий Криштиану Роналду.