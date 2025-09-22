Скидки
«Слишком он дешёвый». Зиньковский — о первом пенальти ЦСКА в ворота «Сочи» в 9-м туре РПЛ

Аудио-версия:
Нападающий «Сочи» Антон Зиньковский высказался о поражении своей команды от ЦСКА (1:3) в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Зиньковский – 39'     1:1 Обляков – 58'     1:2 Обляков – 68'     1:3 Кисляк – 90+6'    

— Тяжёлая игра. По моментам у нас было всё в порядке, но реализации не хватило. Вопросы по первому пенальти есть, уж слишком он дешёвый. Очень спорный.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

— Расскажите про свой гол.
— Нашёл момент, сыграл в стеночку. Получилось пробить — и попал. Был такой же момент, Крамарич сказал, что в следующий раз забью. Но моего гола не хватило, нужно было находить ещё моменты. Будем ещё больше работать, игра была неплохая, однако очков не хватает, — приводит слова Зиньковского «Матч ТВ».

На 39-й минуте вингер хозяев поля Антон Зиньковский открыл счёт ударом с угла штрафной площади. На 58-й минуте хавбек ЦСКА Иван Обляков сравнял счёт ударом с пенальти. На 68-й минуте Обляков реализовал второй удар с «точки». На 90+6-й минуте полузащитник Матвей Кисляк забил в пустые ворота, оставленные голкипером Юрием Дюпиным, подключившимся к угловому.

