«Слишком он дешёвый». Зиньковский — о первом пенальти ЦСКА в ворота «Сочи» в 9-м туре РПЛ

Нападающий «Сочи» Антон Зиньковский высказался о поражении своей команды от ЦСКА (1:3) в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой.

— Тяжёлая игра. По моментам у нас было всё в порядке, но реализации не хватило. Вопросы по первому пенальти есть, уж слишком он дешёвый. Очень спорный.

— Расскажите про свой гол.

— Нашёл момент, сыграл в стеночку. Получилось пробить — и попал. Был такой же момент, Крамарич сказал, что в следующий раз забью. Но моего гола не хватило, нужно было находить ещё моменты. Будем ещё больше работать, игра была неплохая, однако очков не хватает, — приводит слова Зиньковского «Матч ТВ».

На 39-й минуте вингер хозяев поля Антон Зиньковский открыл счёт ударом с угла штрафной площади. На 58-й минуте хавбек ЦСКА Иван Обляков сравнял счёт ударом с пенальти. На 68-й минуте Обляков реализовал второй удар с «точки». На 90+6-й минуте полузащитник Матвей Кисляк забил в пустые ворота, оставленные голкипером Юрием Дюпиным, подключившимся к угловому.