Виктор Дьёкереш — лучший нападающий 2025 года

Футболист «Арсенала» Виктор Дьёкереш завоевал Трофей Герда Мюллера. Швед признан лучшим нападающим 2025 года. В прошлом сезоне игрок выступал за лиссабонский «Спортинг», по итогам прошлого сезона он выиграл чемпионат и Кубок Португалии. В 52 матчах клубного сезона швед забил 54 гола и отдал 13 голевых передач.

В женской номинации победу одержала Эва Пайор из «Барселоны». По итогам прошлого сезона футболистка сборной Польши стала чемпионкой Испании, выиграла Кубок и Суперкубок страны. Помимо этого, в составе каталонского клуба она дошла до финала Лиги чемпионов. В 62 встречах клубного сезона Пайор забила 47 голов и отдала 19 голевых передач.

