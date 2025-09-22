Скидки
«Пари Сен-Жермен» — лучший клуб 2025 года

«Пари Сен-Жермен» во время церемонии вручения «Золотого мяча» признан лучшим клубом 2025 года. В прошлом сезоне парижане под руководством Луиса Энрике стали чемпионами Франции, взяли Кубок и Суперкубок страны. Помимо этого, столичная команда выиграла Лигу чемпионов, разгромив в решающем матче миланский «Интер» со счётом 5:0. Данный коллектив также дошёл до финала клубного чемпионата мира, где уступил со счётом 0:3 лондонскому «Челси».

Лучшим клубом в женском футболе признан лондонский «Арсенал», взявший Лигу чемпионов и оказавшийся вторым по итогам розыгрыша чемпионата Англии.

В прошлом году лучшим клубом был признан мадридский «Реал», ставший по итогам того сезона чемпионом Испании, обладателем Суперкубка страны и победителем Лиги чемпионов.

