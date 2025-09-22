Президент РПЛ Алаев поделился деталями встречи с министром спорта РФ Дегтярёввым

Президент Мир Российской Премьер-Лиги Александр Алаев рассказал, о чём беседовал с министром спорта России Михаилом Дегтярёвым во время рабочей встречи. Она состоялась сегодня, 22 сентября. Ранее об этом сообщил сам Дегтярёв.

«Я рассказал министру о стратегии развития лиги на период 2026-2030 годов, которая была разработана совместно с клубами и в скором времени будет презентована официально. Стратегия предусматривает более 650 проектов, шагов и целевых действий по приоритетным направлениям работы, и мы рады, что в основополагающих сферах развития мы с министерством спорта и РФС единомышленники.

Лига приближается к новому коммерческому циклу, обсуждает подходы к новым спонсорским контрактам и реализации прав на трансляции. Это очень ответственный период, который венчает весь предыдущий четырёхлетний цикл. Радует, что по его итогам мы возвращаемся к допандемийным показателям по посещаемости – это важный маркер отношения аудитории к нашему продукту.

Разумеется, отдельно мы с Михаилом Владимировичем обсудили развитие молодых российских игроков. Убеждён, что все участники отрасли – лига, клубы, РФС, Минспорта – едины в стремлении к качественному развитию футбола в России и воспитанию ярчайших звёзд.

Создание благоприятной среды для роста талантов – наш общий приоритет. Мы все хотим, чтобы сильных российских футболистов было ещё больше. Хотим, чтобы они пробивались на лидирующие позиции во всех клубах лиги. Мы в РПЛ внимательно следим за молодыми игроками через индекс «Вклад молодого игрока».

Инструменты развития всегда обсуждаемы. Сегодняшняя встреча, как и будущая встреча с участием руководителей клубов, РПЛ и РФС – как раз пример конструктивного взаимодействия, полезного для выработки важных решений», — приводит слова Алаева телеграм-канал РПЛ.