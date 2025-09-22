Скидки
Айтана Бонмати выиграла женский Золотой мяч

Бонмати из «Барселоны» в рекордный третий раз подряд стала обладательницей «Золотого мяча»
Футболистка «Барселоны» и сборной Испании Айтана Бонмати в третий раз подряд стала обладательницей женского «Золотого мяча» 2025 года. Главную индивидуальную награду в женском футболе победительнице вручил экс-полузащитник сине-гранатовых и сборной Испании Андрес Иньеста.

Мероприятие, организованное журналом France Football, проходит в парижском театре Шатле. Четвёртый раз в истории награда вручается по итогам сезона (с 1 августа 2024 года по 13 июля 2025 года), а не календарного года.

За всю историю награды она пятый раз (причём подряд) из семи достаётся футболисткам «‎Барселоны». Ранее дважды побеждала Алексия Путельяс‎.

