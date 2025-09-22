Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Рафинья занял пятое место в голосовании за «Золотой мяч»

Фланговый нападающий «Барселоны» Рафинья занял пятое место в голосовании за «Золотой мяч» 2025 года. Об этом объявили на странице ежегодной премии в социальных сетях.

Места с 10-го по первое:

10. Нуну Мендеш («ПСЖ», сборная Португалии);

9. Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити», сборная Италии);

8. Коул Палмер («Челси», сборная Англии);

7. Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид, сборная Франции);

6. Ашраф Хакими («ПСЖ», сборная Марокко);

5. Рафинья («Барселона», сборная Бразилии);

4. Мохамед Салах («Ливерпуль», сборная Египта);

3. Витинья («ПСЖ», сборная Португалии).

2. Ламин Ямаль («Барселона», сборная Испании).

1. Усман Дембеле («ПСЖ», сборная Франции).

В прошлом году эту награду завоевал полузащитник «Манчестер Сити» Родри.