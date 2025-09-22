Фланговый нападающий «Барселоны» Рафинья занял пятое место в голосовании за «Золотой мяч» 2025 года. Об этом объявили на странице ежегодной премии в социальных сетях.
Места с 10-го по первое:
10. Нуну Мендеш («ПСЖ», сборная Португалии);
9. Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити», сборная Италии);
8. Коул Палмер («Челси», сборная Англии);
7. Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид, сборная Франции);
6. Ашраф Хакими («ПСЖ», сборная Марокко);
5. Рафинья («Барселона», сборная Бразилии);
4. Мохамед Салах («Ливерпуль», сборная Египта);
3. Витинья («ПСЖ», сборная Португалии).
2. Ламин Ямаль («Барселона», сборная Испании).
1. Усман Дембеле («ПСЖ», сборная Франции).
В прошлом году эту награду завоевал полузащитник «Манчестер Сити» Родри.