Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рафинья занял пятое место в голосовании за «Золотой мяч»

Рафинья занял пятое место в голосовании за «Золотой мяч»
Аудио-версия:
Комментарии

Фланговый нападающий «Барселоны» Рафинья занял пятое место в голосовании за «Золотой мяч» 2025 года. Об этом объявили на странице ежегодной премии в социальных сетях.

Места с 10-го по первое:

10. Нуну Мендеш («ПСЖ», сборная Португалии);
9. Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити», сборная Италии);
8. Коул Палмер («Челси», сборная Англии);
7. Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид, сборная Франции);
6. Ашраф Хакими («ПСЖ», сборная Марокко);
5. Рафинья («Барселона», сборная Бразилии);
4. Мохамед Салах («Ливерпуль», сборная Египта);
3. Витинья («ПСЖ», сборная Португалии).
2. Ламин Ямаль («Барселона», сборная Испании).
1. Усман Дембеле («ПСЖ», сборная Франции).

В прошлом году эту награду завоевал полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

Материалы по теме
Усман Дембеле — обладатель «Золотого мяча» — 2025
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android