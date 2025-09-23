Скидки
Усман Дембеле расплакался после вручения ему «Золотого мяча»

Усман Дембеле расплакался после вручения ему «Золотого мяча»
Комментарии

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле не смог сдержать слёз после вручения ему «Золотого мяча» по итогам сезона-2025/2026. Церемония, организованная журналом France Football, проходила в парижском театре Шатле. Футболист заплакал во время обращения к матери.

Фото: Кадр из трансляции

«Моей маме я хочу сказать спасибо. Ты всегда была рядом со мной, мама», — заявил Дембеле.

Фатимата Дембеле, мать обладателя главной индивидуальной награды в мировом футболе, также присутствовала на церемонии.

Фото: кадр из трансляции

Усман Дембеле опередил в голосовании вингера «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля. Третье место занял одноклубник французского нападающего Витинья.

