Дембеле упомянул Месси в речи после получения «Золотого мяча»

Крайний нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Усман Дембеле высказался об игре за «Барселону» после получения «Золотого мяча» по итогам сезона-2024/2025

«Я осуществил свою мечту — играть за «Барселону». Я играл с такими известными игроками, как Лионель Месси и Андрес Иньеста, и многому у них научился», – сказал Дембеле на церемонии вручения награды от France Football.

Французский вингер играл в каталонском клубе с 2017 по 2023 год. За 185 матчей в составе сине-гранатовых футболист забил 40 голов. В парижской команде, куда Дембеле перешёл в 2023 году за € 50 млн, он отличился 43 раза в 99 встречах во всех турнирах.