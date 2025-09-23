Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дембеле упомянул Месси в речи после получения «Золотого мяча»

Дембеле упомянул Месси в речи после получения «Золотого мяча»
Комментарии

Крайний нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Усман Дембеле высказался об игре за «Барселону» после получения «Золотого мяча» по итогам сезона-2024/2025

«Я осуществил свою мечту — играть за «Барселону». Я играл с такими известными игроками, как Лионель Месси и Андрес Иньеста, и многому у них научился», – сказал Дембеле на церемонии вручения награды от France Football.

Французский вингер играл в каталонском клубе с 2017 по 2023 год. За 185 матчей в составе сине-гранатовых футболист забил 40 голов. В парижской команде, куда Дембеле перешёл в 2023 году за € 50 млн, он отличился 43 раза в 99 встречах во всех турнирах.

Материалы по теме
Феерическая развязка «Золотого мяча»! Дембеле обошёл Ямаля и не сдержал слёз! LIVE
Live
Феерическая развязка «Золотого мяча»! Дембеле обошёл Ямаля и не сдержал слёз! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android