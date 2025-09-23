Усман Дембеле стал шестым французом, выигравшим «Золотой мяч»

Вингер «ПСЖ» и сборной Франции Усман Дембеле стал шестым представителем своей страны, которому удалось завоевать главную индивидуальную награду в мировом футболе. В голосовании форвард опередил игрока «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля.

До Дембеле «Золотой мяч» выигрывали пять представителей Франции: Раймон Копа (1958), Мишель Платини (1983, 1984, 1985), Жан-Пьер Папен (1991), Зинедин Зидан (1998) и Карим Бензема (2022).

Таким образом, Франция стала страной с наибольшим количеством обладателей «Золотого мяча». Второе и третье место делят Италия и Германия, у которых по пять обладателей приза.