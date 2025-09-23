Доннарумма — о переходе из «ПСЖ» в «Ман Сити»: я хотел остаться

Голкипер «Манчестер Сити» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма после выигрыша трофея имени Льва Яшина высказался о своём уходе из «ПСЖ».

«Да, когда переживаешь столько позитива, проводишь много времени с хорошими друзьями, это непросто. Но правда в том, что я нашёл выдающийся клуб [«Манчестер Сити»] с выдающимися игроками, и они приняли меня в большую семью, и это важно для меня.

Перемены — это сложно, но в «ПСЖ» я нашёл действительно выдающихся болельщиков, выдающихся игроков, тренера, спортивного директора, президента. Именно поэтому я хотел остаться», – приводит слова Доннаруммы Reuters.

В минувшем сезоне итальянец стал чемпионом Франции, выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также завоевал трофей Лиги чемпионов в составе парижского клуба.