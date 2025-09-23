Скидки
Дембеле стал 10-м футболистом, выигравшим «Золотой мяч», чемпионат мира и Лигу чемпионов

Комментарии

Форвард «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле оказался 10-м игроком, которому удалось завоевать «Золотой мяч», а также стать чемпионом мира и победителем Лиги чемпионов УЕФА. Француз взял главную индивидуальную награду в футболе, опередив в голосовании игрока «Барселоны» Ламина Ямаля.

Ранее обладателями «ЗМ» и победителями ЧМ и ЛЧ становились немцы Франц Беккенбауэр и Герд Мюллер, итальянец Паоло Росси, англичанин Бобби Чарльтон, француз Зинедин Зидан, бразильцы Ривалдо, Кака и Роналдиньо, а также аргентинец Лионель Месси.

Усман Дембеле стал чемпионом мира в составе сборной Франции на первенстве планеты 2018 года в России. Лигу чемпионов 28-летний игрок выиграл в сезоне-2024/2025 вместе с «ПСЖ».

