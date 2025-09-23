Скидки
Главная Футбол Новости

Фёдор Смолов опубликовал архивные фотографии перед матчем «БроукБойз» с «Соколом»

Фёдор Смолов опубликовал архивные фотографии перед матчем «БроукБойз» с «Соколом»
Бывший нападающий московского «Динамо» и «Краснодара» Фёдор Смолов опубликовал пост в своём телеграм-канале, где показал архивные фотографии со времён своих выступлений за академию саратовского «Сокола». Напомним, сегодня, 23 сентября, медийный клуб «БроукБойз», за который в текущем сезоне выступает Смолов, сыграет с саратовским «Соколом» в рамках 1/32 финала Пути регионов Кубка России.

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
23 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК
Broke Boys
Не начался
Сокол
Саратов
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ловите подборку из детства в преддверии завтрашнего матча против «Сокола», — написал Смолов в своём телеграм-канале.

Смолов родился и вырос в Саратове, а также начинал карьеру в футбольной школе «Сокола». В текущем сезоне Фёдор не выступает за профессиональные клубы. Всего в рамках Кубка России в составе «БроукБойз» нападающий появился на поле дважды, забив два мяча и отдал одну результативную передачу.

