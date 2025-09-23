Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дембеле объяснил, почему заплакал после вручения ему «Золотого мяча»

Дембеле объяснил, почему заплакал после вручения ему «Золотого мяча»
Комментарии

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле объяснил, почему не сдержал слёз после вручения ему «Золотого мяча» по итогам сезона-2025/2026. Форвард заплакал во время обращения к матери, которая также присутствовала на вручении награды.

«Я хотел оставаться сильным и поблагодарить всех. Но как только начал говорить о своей семье, о тех, кто был рядом и поддерживал с самого начала, эмоции захлестнули. И я немного не сдержался», — приводит слова Дембеле RMC Sport.

Дембеле опередил в голосовании вингера «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля. Третье место занял одноклубник французского нападающего Витинья.

Материалы по теме
Дембеле — лучший в мире! А как распределились остальные места и кто взял другие награды?
Дембеле — лучший в мире! А как распределились остальные места и кто взял другие награды?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android