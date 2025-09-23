Дембеле объяснил, почему заплакал после вручения ему «Золотого мяча»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле объяснил, почему не сдержал слёз после вручения ему «Золотого мяча» по итогам сезона-2025/2026. Форвард заплакал во время обращения к матери, которая также присутствовала на вручении награды.

«Я хотел оставаться сильным и поблагодарить всех. Но как только начал говорить о своей семье, о тех, кто был рядом и поддерживал с самого начала, эмоции захлестнули. И я немного не сдержался», — приводит слова Дембеле RMC Sport.

Дембеле опередил в голосовании вингера «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля. Третье место занял одноклубник французского нападающего Витинья.