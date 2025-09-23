Скидки
Главная Футбол Новости

Усман Дембеле расплакался на награждении. Лучшие кадры церемонии вручения «Золотого мяча»

Усман Дембеле расплакался на награждении. Лучшие кадры церемонии вручения «Золотого мяча»
Аудио-версия:
Комментарии

22 сентября в парижском театре Шатле прошла торжественная церемония вручения «Золотого мяча», организованная журналом France Football. Четвёртый раз в истории награда вручалась по итогам сезона (с 1 августа 2024 года по 13 июля 2025 года), а не календарного года.

Лучшие кадры церемонии вручения «Золотого мяча» — в фотоподборке «Чемпионата».

Главный приз получил нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле, выигравший вместе с клубом чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также завоевавший трофей Лиги чемпионов. Помимо этого, игрок в составе парижан дошёл до финала клубного чемпионата мира.

Обладательницей женского «Золотого мяча» 2025 года в третий раз подряд стала футболистка «Барселоны» и сборной Испании Айтана Бонмати.

Лучшими молодыми футболистами были признаны Вики Лопес и Ламин Ямаль (оба — «Барселона»), лучшими клубами года – женский «Арсенал» и мужской «ПСЖ».

Трофей Льва Яшина, вручающийся лучшему вратарю года, получили Ханна Хэмптон («Челси») и Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»/«Манчестер Сити»). Обладателями Трофея Герда Мюллера за результативность стали Эва Пайор («Барселона») и Виктор Дьёкереш («Спортинг»/«Арсенал»). Лучшими тренерами года были признаны Сарина Вигман (сборная Англии) и Луис Энрике («ПСЖ»). Приз Сократеса за гуманитарную деятельность получила Сира Мартинес.

