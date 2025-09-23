В «Балтике» высказались о целях команды на сезон в РПЛ на фоне текущих результатов

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов рассказал о целях калининградской команды на сезон-2025/2026 Российской Премьер-Лиги на фоне текущих результатов.

«Мы говорили, что мы хотим быть в десятке. Но глобальная задача была играть на равных и даже доминировать с командами, которые находятся в нижней восьмёрке турнирной таблицы РПЛ, а также пытаться радовать наших болельщиков победами над грандами нашего футбола. Сыграно девять туров из 30, поэтому корректировать задачу несколько преждевременно. Корректировать задачу уже будем в зимнюю паузу, соберётся совет директоров, попечительский совет, совместно будем принимать решение.

В каждом матче мы боремся за победу. То, что сейчас по результатам девяти туров мы на третьем месте, это радует. Но я думаю, что мы недосчитались нескольких очков и могли быть выше — это реалии сегодняшнего дня. Игроки тоже видят и понимают, что их труд даёт возможность побороться за первое и второе место. Поэтому, когда они видят, что то, что они вкладывают, приносит результат, это их стимулирует работать в таком же темпе», — сказал Измайлов в эфире «Матч ТВ».

Отметим, в прошлом сезоне «Балтика» выступала в Первой лиге. По состоянию на сегодняшний день команда с 17 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Возглавляет таблицу РПЛ «Краснодар», набравший 19 очков. На втором месте расположился ЦСКА (18).