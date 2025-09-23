Скидки
Отец Ямаля высказался о втором месте футболиста по итогам голосования на «ЗМ»

Отец Ямаля высказался о втором месте футболиста по итогам голосования на «ЗМ»
Комментарии

Мунир Насрауи, отец 18-летнего вингера каталонской «Барселоны» Ламина Ямаля, прокомментировал второе место по итогам голосования на церемонии вручения индивидуальной престижной награды — «Золотого мяча».

«Привет всей Испании! Следующий год будет наш!» — сказал отец футболиста после церемонии изданию COPE.

Напомним, по итогам голосования «Золотой мяч» взял французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле. Дембеле стал чемпионом мира в составе сборной Франции на первенстве планеты 2018 года в России. Лигу чемпионов 28-летний игрок выиграл в сезоне-2024/2025 вместе с «ПСЖ». Третье место занял одноклубник француза Витинья.

