Дембеле стал первым футболистом в XXI веке, получившим «ЗМ» с первой номинации

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле стал первым игроком за последние 30 лет, который получил «Золотой мяч» с первой попытки. Об этом сообщает издание Stats du Foot.

По информации источника, последний раз такое удавалось либерийскому бывшему футболисту «Пари Сен-Жермен», «Милана», «Челси» и других клубов Джорджу Веа в 1995 году.

Напомним, этой ночью состоялась церемония вручения индивидуальной престижной награды «Золотой мяч», на которую 28-летний французский нападающий был номинирован впервые за свою карьеру. Парижский клуб в минувшем сезоне выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, Лигу чемпионов и дошел до финала клубного чемпионата мира.