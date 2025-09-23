Президент «Барселоны» Лапорта высказался об итогах «Золотого мяча» — 2025

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на второе место вингера клуба Ламина Ямаля в номинации «Золотой мяч». Также Ямаль стал обладателем трофея имени Раймона Копа, который вручается лучшему молодому футболисту, не достигшему 21 года.

«Второй трофей Копа у Ламина — это очень значимо. Быть финалистом в 18 лет — это уже невероятно. Два трофея Копа нет ни у кого. Я уверен, теперь Ламин будет бороться за «Золотой мяч». Было много напряжения, потому что кричали: «Усман, Усман», а мы, болельщики «Барсы», — «Ламин, Ламин». Уверен, это ещё больше его мотивирует.

У нас была надежда, ведь в числе номинантов находились Рафинья, Ламин и Педри. В итоге финалистами стали Ламин и Дембеле. Думаю, победа в Лиге чемпионов сыграла свою роль. Но это ещё одно признание — два трофея Копа нет ни у кого. Я уверен, он добьётся «Золотого мяча». Время покажет, однако это игрок с огромным классом», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Победителем «Золотого мяча» стал форвард «ПСЖ» Усман Дембеле.

В минувшем сезоне крайний нападающий сине-гранатовых забил 18 голов и отдал 25 результативных передач в 58 играх за «Барселону» и сборную Испании.