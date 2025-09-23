Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Broke Boys — Сокол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глушенков, Угальде и Кисляк — в сборной 9-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

Глушенков, Угальде и Кисляк — в сборной 9-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»
Комментарии

«Чемпионат» определил символическую сборную 9-го тура МИР РПЛ. Наибольшее представительство в ней у «Зенита» — четыре футболиста. По одному представителю у «Ростова», «Спартака», «Динамо», «Акрона», ЦСКА, «Пари НН» и «Ахмата». Тренером символической сборной мы выбрали Сергея Семака («Зенит»).

Вратарь: Денис Адамов («Зенит»).

Защитники: Максим Осипенко («Динамо» Москва), Надер Гандри («Ахмат»), Виктор Мелёхин («Ростов»).

Полузащитники: Матвей Кисляк (ЦСКА), Стефан Лончар («Акрон»), Вильмар Барриос («Зенит»), Максим Глушенков («Зенит»), Луис Энрике («Зенит»).

Нападающие: Хуан Босельи («Пари НН»), Манфред Угальде («Спартак»).

Главный тренер: Сергей Семак («Зенит»).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android