Глушенков, Угальде и Кисляк — в сборной 9-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» определил символическую сборную 9-го тура МИР РПЛ. Наибольшее представительство в ней у «Зенита» — четыре футболиста. По одному представителю у «Ростова», «Спартака», «Динамо», «Акрона», ЦСКА, «Пари НН» и «Ахмата». Тренером символической сборной мы выбрали Сергея Семака («Зенит»).
Вратарь: Денис Адамов («Зенит»).
Защитники: Максим Осипенко («Динамо» Москва), Надер Гандри («Ахмат»), Виктор Мелёхин («Ростов»).
Полузащитники: Матвей Кисляк (ЦСКА), Стефан Лончар («Акрон»), Вильмар Барриос («Зенит»), Максим Глушенков («Зенит»), Луис Энрике («Зенит»).
Нападающие: Хуан Босельи («Пари НН»), Манфред Угальде («Спартак»).
Главный тренер: Сергей Семак («Зенит»).