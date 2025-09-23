Семшов высказался о роли легионеров в матче «Краснодара» и «Зенита»

Бывший российский футболист Игорь Семшов прокомментировал игру легионеров в матче девятого тура Российской Премьер-лиги между «Зенитом» и «Краснодаром». ВСтреча завершилась победой петербургского клуба со счётом 2:0.

«Мы давно не видели такого матча! В обеих командах на поле были топ‑футболисты, которые показали, что они могут очень многое. Думаю, что главным фактором успеха «Зенита» стала игра Вендела, который связал всех вокруг себя. Также Педро выступил на новом уровне, Барриос провёл один из лучших матчей в нынешнем сезоне. Соболев проделал колоссальный объём работы. «Краснодар» тоже отлично играл.

Этот матч надолго останется в памяти. Мы нередко видим другой футбол, когда игроки мяч остановить не могут. А здесь футболисты на 90‑й минуте уверенно играли в одно касание. На поле было много легионеров, но такие легионеры нам нужны! В отличие от более слабых легионеров, которые занимают места российских футболистов», — заявил Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».