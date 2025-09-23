Казанский назвал двух игроков, которых хотел бы видеть в победителях «ЗМ» вместо Дембеле

Известный российский комментатор и журналист Денис Казанский отреагировал на победу нападающего «ПСЖ» Усмана Дембеле в голосовании за «Золотой мяч» — 2025.

«По «Золотому мячу». Сравнительно давно потерял большой интерес к этому голосованию. Когда пожизненно стали давать Лео награду, то как-то…Но там и репутация, дела опять же футбольные. Ладно. Забавно, но ладно.

Однако сейчас… Дембеле заслужил почет и славу этим сезоном. Но тянет ли он на лучшего футболиста? Вот на которого хочется детям быть похожим? Быть им?

Никакого негатива ни к нему, ни к Рафинье. Но целый «Золотой мяч»?! Я бы точно аплодировал двум решениям. Либо если награду отдали Доннарумме (феноменальный год и с большим отрывом лучший в раме на всём глобусе). Либо за заслуги — Салаху. Потому что вот, кто действительно влияет на игру. Не на сезон или матч, а на сам футбол. А так — Дембеле и Дембеле. Понятно», — написал Казанский на личной странице в своём телеграм-канале.

Дембеле опередил в голосовании вингера «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля. Третье место занял одноклубник французского нападающего Витинья. Голкипер «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма занял девятое место, а форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах стал четвёртым.