Аршавин — о судействе в матче «Сочи» — ЦСКА: нам скажут, что трактовки опять поменялись?

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о судейских решениях в матче 9-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Сочи» (3:1). Арбитр встречи назначил два пенальти в ворота «Сочи».

«В мою обычную эпоху без VAR я бы сказал, что это 50/50. На усмотрение арбитра. Судья на VAR считает не так. Раз Сухой принимает решение назначить пенальти, значит, он тоже теперь считает не так. То есть, все те 20–30 пенальти, которые были поставлены до этого, это куда? Мы должны свернуть и выкинуть в мусорное ведро? Или нам скажут, что трактовки опять поменялись? Нам судьи с пеной у рта доказывали: когда мяч отскакивает от своего тела тебе в руку, особенно при приемах, — это не пенальти. Тогда этот пенальти назначен неверно, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

После девяти туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 18 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко. «Сочи» остался с одним набранным очком в девяти матчах. Команда занимает последнее место в таблице.