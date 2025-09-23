Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аршавин — о судействе в матче «Сочи» — ЦСКА: нам скажут, что трактовки опять поменялись?

Аршавин — о судействе в матче «Сочи» — ЦСКА: нам скажут, что трактовки опять поменялись?
Аудио-версия:
Комментарии

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о судейских решениях в матче 9-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Сочи» (3:1). Арбитр встречи назначил два пенальти в ворота «Сочи».

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Зиньковский – 39'     1:1 Обляков – 58'     1:2 Обляков – 68'     1:3 Кисляк – 90+6'    

«В мою обычную эпоху без VAR я бы сказал, что это 50/50. На усмотрение арбитра. Судья на VAR считает не так. Раз Сухой принимает решение назначить пенальти, значит, он тоже теперь считает не так. То есть, все те 20–30 пенальти, которые были поставлены до этого, это куда? Мы должны свернуть и выкинуть в мусорное ведро? Или нам скажут, что трактовки опять поменялись? Нам судьи с пеной у рта доказывали: когда мяч отскакивает от своего тела тебе в руку, особенно при приемах, — это не пенальти. Тогда этот пенальти назначен неверно, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

После девяти туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 18 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко. «Сочи» остался с одним набранным очком в девяти матчах. Команда занимает последнее место в таблице.

Материалы по теме
ЦСКА «горел» худшей команде РПЛ. Но два «привоза» защитника «Сочи» всё перевернули. Видео
ЦСКА «горел» худшей команде РПЛ. Но два «привоза» защитника «Сочи» всё перевернули. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android