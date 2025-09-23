Скидки
Доннарумма ответил, кого считает лучшим вратарём современности

Итальянский голкипер «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма после церемонии вручения награды «Золотого мяча» рассказал, кого считает лучшим вратарём современности.

«Какого вратаря я признаю лучшим? Хм, для меня лучший — это Ян Облак», — сказал Доннарумма в видео журналистки и блогера Полины Лысенко.

Напомним, Доннарумма был признан лучшим вратарём 2025 года, в честь этого футболисту вручили трофей имени Льва Яшина. В прошедшем сезоне в составе «Пари Сен-Жермен» итальянец стал чемпионом Франции, выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также завоевал трофей Лиги чемпионов. Помимо этого, вратарь в составе парижан дошёл до финала клубного чемпионата мира.

