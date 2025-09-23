Челестини – о составе ЦСКА: я выбираю команду не по тому, что у них в паспорте написано

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал, как выбирает состав команды на матче. В игре 9-го тура РПЛ ЦСКА со счётом 3:1 обыграл «Сочи». Два гола с пенальти забил Иван Обляков и ещё один мяч на счету Матвея Кисляка.

— Не может не радовать, что на поле лидируют российские молодые игроки. Тот же Матвей Кисляк.

— Я выбираю команду не по тому, что там у них что‑то в паспорте написано, или по возрасту. Я выбираю тех, кто заслуживает. Нужно признать, что русские ребята, или Артем Шуманский, который белорус, или Артем Бандикян из Армении являются основными действующими лицами. Не из‑за особого отношения, а потому что они хорошо работают. Они действительно доминируют, но по праву попадают в состав, — сказал Челестини в эфире «Матч ТВ».

На данный момент ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, записав в свой актив 18 очков. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на одно очко. В следующем туре ЦСКА встретится с «Балтикой». Матч состоится 28 сентября.