Челестини – о составе ЦСКА: я выбираю команду не по тому, что у них в паспорте написано

Челестини – о составе ЦСКА: я выбираю команду не по тому, что у них в паспорте написано
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал, как выбирает состав команды на матче. В игре 9-го тура РПЛ ЦСКА со счётом 3:1 обыграл «Сочи». Два гола с пенальти забил Иван Обляков и ещё один мяч на счету Матвея Кисляка.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Зиньковский – 39'     1:1 Обляков – 58'     1:2 Обляков – 68'     1:3 Кисляк – 90+6'    

— Не может не радовать, что на поле лидируют российские молодые игроки. Тот же Матвей Кисляк.
— Я выбираю команду не по тому, что там у них что‑то в паспорте написано, или по возрасту. Я выбираю тех, кто заслуживает. Нужно признать, что русские ребята, или Артем Шуманский, который белорус, или Артем Бандикян из Армении являются основными действующими лицами. Не из‑за особого отношения, а потому что они хорошо работают. Они действительно доминируют, но по праву попадают в состав, — сказал Челестини в эфире «Матч ТВ».

На данный момент ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, записав в свой актив 18 очков. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на одно очко. В следующем туре ЦСКА встретится с «Балтикой». Матч состоится 28 сентября.

