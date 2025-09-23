Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин раскрыл, на какой позиции в сборной самая высокая конкуренция

Карпин раскрыл, на какой позиции в сборной самая высокая конкуренция
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» и сборной России Валерий Карпин рассказал, на какой позиции самая высокая конкуренция среди футболистов в команде.

– Есть ли какие-то позиции, которые, наоборот, вызывают приятную «головную боль» когда претендентов больше, чем можно вызвать?
– В первую очередь это позиция в центре полузащиты, на ней сейчас, пожалуй, самая высокая конкуренция, – приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

Напомним, следующий матч российская национальная команда проведёт со сборной Ирана 10 октября на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Также 14 октября подопечные Карпина встретятся с национальной командой Боливии в Москве.

Материалы по теме
Даёт ли Карпин в сборной преференции игрокам «Динамо»? Вы сильно удивитесь
Даёт ли Карпин в сборной преференции игрокам «Динамо»? Вы сильно удивитесь
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android