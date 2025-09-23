Карпин раскрыл, на какой позиции в сборной самая высокая конкуренция

Главный тренер московского «Динамо» и сборной России Валерий Карпин рассказал, на какой позиции самая высокая конкуренция среди футболистов в команде.

– Есть ли какие-то позиции, которые, наоборот, вызывают приятную «головную боль» когда претендентов больше, чем можно вызвать?

– В первую очередь это позиция в центре полузащиты, на ней сейчас, пожалуй, самая высокая конкуренция, – приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

Напомним, следующий матч российская национальная команда проведёт со сборной Ирана 10 октября на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Также 14 октября подопечные Карпина встретятся с национальной командой Боливии в Москве.