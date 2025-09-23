Скидки
Главная Футбол Новости

Игорь Акинфеев повторил личный антирекорд в чемпионате России

Комментарии

Российский голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев пропустил в 8-м матче подряд, повторив свою антирекордную серию в чемпионатах России, сообщается в телеграм-канале ЦИФРОСКОП. В матче 9-го тура чемпионата России ЦСКА обыграл «Сочи» со счётом 3:1.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Зиньковский – 39'     1:1 Обляков – 58'     1:2 Обляков – 68'     1:3 Кисляк – 90+6'    

Акинфееву в этой встрече забил российский нападающий Антон Зиньковский.

В нынешнем сезоне Акинфеев принял участие в десяти матчах во всех турнирах, в которых пропустил восемь голов и в двух играл сохранил свои ворота в неприкосновенности.

После девяти туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 18 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко. «Сочи» остался с одним набранным очком в девяти матчах. Команда занимает последнее место в таблице.

