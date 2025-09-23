Президент «ПСЖ» высказался о победе Дембеле в голосовании за «Золотой мяч»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался о победе нападающего клуба Усмана Дембеле в голосовании за «Золотой мяч» — 2025. Француз опередил в голосовании вингера «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля. Третье место занял одноклубник французского нападающего Витинья.

«Это исторический день для нас. Это великолепно. Это победа коллектива. Это и есть наша философия. Этот трофей — нечто потрясающее, но все работают на благо клуба. Я пытался поехать в Марсель на матч Лиги 1, но это оказалось сложно. Было важно, чтобы кто-то присутствовал здесь», — приводит слова Аль-Хелаифи RMC Sport.

Отметим, параллельно с церемонией вручения «Золотого мяча» «ПСЖ» встречался с «Марселем» в 5-м туре чемпионата Франции. Встреча завершилась победой «Марселя» со счётом 1:0.