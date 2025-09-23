Скидки
Франция установила рекорд по числу игроков, выигрывавших «Золотой мяч»

Вингер парижского «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле стал шестым футболистом в истории французского футбола, которому удалось завоевать индивидуальную престижную награду «Золотой мяч».

Ранее «Золотой мяч» среди французских футболистов получали Раймон Копа (мадридский «Реал»), Мишель Платини (туринский «Ювентус») (трижды), Жан-Пьер Папен (марсельский «Олимпик»), Зинедин Зидан (туринский «Ювентус») и Карим Бензема (мадридский «Реал»).

Таким образом, французские футболисты установили новый рекорд по количеству игроков, завоевавших «ЗМ», обойдя Италию и Германию.

Напомним, второе место по итогам голосования занял испанский вингер «Барселоны» Ламин Ямаль. Третьим стал португальский полузащитник «ПСЖ» Витинья.

