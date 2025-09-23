Скидки
Broke Boys — Сокол. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Созин: по зрелищности РПЛ входит в топ-5 чемпионатов Европы

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался об уровне чемпионата России по футболу.

«Меня очень радует плотность в таблице РПЛ. Кому нравится следить за интригой в лигах, где отрыв между первым и вторым местом – 10 очков, а между вторым и третьим – 20? Конечно, в Европе есть свои гранды, звёзды мирового уровня. А в России – интрига. «Краснодар», «Зенит», ЦСКА, «Локо», «Балтика», «Спартак», да и «Рубин» – команд высокого уровня хватает.

А раз у нас есть большая группа лидирующих команд, то в каждом туре почти каждый матч – это игра с участием клуба, который претендует либо на золото, либо на медали. И игры эти – зрелищные. Так что по зрелищности РПЛ, как я считаю и никому не навязываю, входит в топ-5 чемпионатов Европы», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

На данный момент возглавляет турнирную таблицу «РПЛ» «Краснодар», набрав 19 очков. На втором месте находится ЦСКА, записав в свой актив 18 очков. Замыкает лидирующую тройку «Балтика» с 17 очками.

