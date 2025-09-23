Скидки
Гендиректор «Балтики» — о Талалаеве: не видим другого специалиста на его месте

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов рассказал о том, что руководство клуба довольно работой главного тренера Андрея Талалаева. Измайлов также отметил, что трансферное окно закрыто и следующие покупки игроков будут не раньше зимы.

«На сегодняшний день Андрей Викторович является нашим тренером. Мы успешно продолжаем работать и не видим другого специалиста на его месте.

Что касается игроков, то трансферное окно закрыто. До следующего окна достаточно много времени. Всё может измениться, живём в том, что есть, а зимнее трансферное покажет, посмотрим», — сказал Измайлов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, по итогам девяти туров «Балтика» с 17 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.

