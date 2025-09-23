Скидки
Мбаппе поздравил Дембеле с получением «Золотого мяча»

Французский нападающий мадридского «Реала» и национальной команды Франции Килиан Мбаппе поздравил своего товарища по сборной Усмана Дембеле с получением награды «Золотой мяч».

«Усман Дембеле. Вот это эмоции, брат! Ты заслуживаешь таких ещё тысячу» — написал Мбаппе в соцсетях и добавил три эмодзи сердца, прикрепив фото футболиста.

Напомним, Усман Дембеле стал чемпионом мира в составе сборной Франции на первенстве планеты 2018 года в России. Лигу чемпионов 28-летний игрок выиграл в сезоне-2024/2025 вместе с «ПСЖ». Второе место по итогам голосования занял испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль. На третьем месте расположился Витинья.

