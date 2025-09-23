Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

ЦСКА показал, что происходило в победной раздевалке после матча с «Сочи» в РПЛ

ЦСКА показал победную раздевалку после матча чемпионата России с «Сочи». Встреча прошла в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась победой столичного клуба со счётом 3:1.

За ЦСКА дубль оформил Иван Обляков, дважды реализовав пенальти и ещё один гол на свой счёт записал Матвей Кисляк. В составе «Сочи» гол в свой актив записал Антон Зиньковский.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале ЦСКА.

После девяти туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 18 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко. «Сочи» остался с одним набранным очком в девяти матчах. Команда занимает последнее место в таблице.

В следующем туре ЦСКА встретится с «Балтикой», а «Сочи» сыграет с махачкалинским «Динамо».