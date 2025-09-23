Скидки
ЦСКА показал, что происходило в победной раздевалке после матча с «Сочи» в РПЛ

ЦСКА показал, что происходило в победной раздевалке после матча с «Сочи» в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

ЦСКА показал победную раздевалку после матча чемпионата России с «Сочи». Встреча прошла в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась победой столичного клуба со счётом 3:1.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Зиньковский – 39'     1:1 Обляков – 58'     1:2 Обляков – 68'     1:3 Кисляк – 90+6'    

За ЦСКА дубль оформил Иван Обляков, дважды реализовав пенальти и ещё один гол на свой счёт записал Матвей Кисляк. В составе «Сочи» гол в свой актив записал Антон Зиньковский.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале ЦСКА.

После девяти туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 18 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко. «Сочи» остался с одним набранным очком в девяти матчах. Команда занимает последнее место в таблице.

В следующем туре ЦСКА встретится с «Балтикой», а «Сочи» сыграет с махачкалинским «Динамо».

