Ламин Ямаль поздравил Усмана Дембеле с получением «Золотого мяча»

18-летний испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль поздравил французского нападающего «Пари Сен-Жермен» Усмана Дембеле с получением индивидуальной престижной награды «Золотой мяч».

Испанский футболист подошёл к французскому спортсмену, пожал ему руку и обнял.

Фото: Соцсети Ballon d'Or

Сам же 18-летний вингер второй раз стал обладателем трофея имени Раймона Копа, который вручается лучшему молодому футболисту, не достигшему 21 года. В 2024-м Ямаль уже выигрывал этот приз.

Напомним, по итогам голосования Ямаль занял второе место. На третьем же месте расположился одноклубник Дембеле — португальский полузащитник «ПСЖ» Витинья.

Ламин Ямаль выиграл трофей лучшему молодому футболисту мира до 21 года второй раз подряд
