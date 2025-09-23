Месси обратился к Дембеле после победы француза в голосовании за «Золотой мяч»

Аргентинский нападающий Лионель Месси поздравил форварда «ПСЖ» Усмана Дембеле с победой в голосовании за «Золотой мяч».

«Великий Ус! Поздравляю, очень рад за тебя. Ты это заслужил!», — написал Месси в комментариях под постом Дембеле в одной из социальных сетей.

Дембеле опередил в голосовании вингера «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля. Третье место занял одноклубник французского нападающего Витинья.

Месси является рекордсменом по числу завоёванных «Золотых мячей». Он выигрывал трофей восемь раз. На втором месте в этом рейтинге с пятью победами находится португальский нападающий Криштиану Роналду.