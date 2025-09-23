Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Месси обратился к Дембеле после победы француза в голосовании за «Золотой мяч»

Месси обратился к Дембеле после победы француза в голосовании за «Золотой мяч»
Комментарии

Аргентинский нападающий Лионель Месси поздравил форварда «ПСЖ» Усмана Дембеле с победой в голосовании за «Золотой мяч».

«Великий Ус! Поздравляю, очень рад за тебя. Ты это заслужил!», — написал Месси в комментариях под постом Дембеле в одной из социальных сетей.

Дембеле опередил в голосовании вингера «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля. Третье место занял одноклубник французского нападающего Витинья.

Месси является рекордсменом по числу завоёванных «Золотых мячей». Он выигрывал трофей восемь раз. На втором месте в этом рейтинге с пятью победами находится португальский нападающий Криштиану Роналду.

Материалы по теме
Дембеле повторяет путь Роналдиньо. Но некоторые итоги голосования за «Золотой мяч» — позор
Дембеле повторяет путь Роналдиньо. Но некоторые итоги голосования за «Золотой мяч» — позор
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android