Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

18-летний Ямаль стал самым юным игроком в истории в топ-3 голосования за «Золотой мяч»

18-летний Ямаль стал самым юным игроком в истории в топ-3 голосования за «Золотой мяч»
Комментарии

18-летний испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль стал самым молодым футболистом в истории, вошедшим в топ-3 голосования за «Золотой мяч». Об этом сообщает статистический портал Stats Foot.

По итогам голосования Ямаль занял второе место. А индивидуальную престижнейшую награду «Золотой мяч» завоевал французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле. На момент оглашения результатом голосования испанцу было 18 лет и 71 дня.

Отметим, Ямаль стал обладателем трофея имени Раймона Копа, который вручается лучшему молодому футболисту, не достигшему 21 года. Это его вторая подряд подобная награда.

Материалы по теме
Фото
Ламин Ямаль выиграл трофей лучшему молодому футболисту мира до 21 года второй раз подряд

Чем уникален Ламин Ямаль:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android