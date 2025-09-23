18-летний Ямаль стал самым юным игроком в истории в топ-3 голосования за «Золотой мяч»

18-летний испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль стал самым молодым футболистом в истории, вошедшим в топ-3 голосования за «Золотой мяч». Об этом сообщает статистический портал Stats Foot.

По итогам голосования Ямаль занял второе место. А индивидуальную престижнейшую награду «Золотой мяч» завоевал французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле. На момент оглашения результатом голосования испанцу было 18 лет и 71 дня.

Отметим, Ямаль стал обладателем трофея имени Раймона Копа, который вручается лучшему молодому футболисту, не достигшему 21 года. Это его вторая подряд подобная награда.

Чем уникален Ламин Ямаль: